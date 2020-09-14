Участники хакатона "Нейростарт" в ДВФУ разработают экзоскелеты и нейростимуляторы

ТАСС, 14 сентября. Школьники и студенты на хакатоне "Нейростарт" в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработают прототипы нейростимуляторов, экзоскелетов и устройств для диагностики, лечения и реабилитации пациентов с поражениями ЦНС и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Школьники и студенты со всей России приглашаются на хакатон "Нейростарт" по разработке новых медицинских устройств для диагностики, лечения и реабилитации пациентов с поражениями ЦНС и ограниченными возможностями здоровья. Команды создадут работающие прототипы нейростимуляторов, протезов, экзоскелетов, датчиков, а также приложения и сервисы для пациентов и врачей. Перед хакатоном участников ждет образовательный интенсив NeuroSchool для погружения в тему нейротехнологий и технологического предпринимательства", - сообщили в пресс-службе.

Хакатаон и NeuroSchool организует проект "Практики будущего" Кружкового движения НТИ на базе Центра проектной деятельности ДВФУ в партнерстве с АНО "Технологии возможностей". NeuroSchool пройдет с 21 по 25 сентября офлайн в ДВФУ и онлайн, это будет образовательный марафон с лекциями от ведущих российских экспертов в области нейротехнологий. Школьники и студенты получат навыки по работе с устройствами реабилитации пациентов, нейроинтерфейсами, современным оборудованием для обработки нейроданных, узнают об особенностях программирования и конструирования медицинских систем, о том, как разрабатывать и презентовать бизнес-проекты. Заявки на участие принимаются до 21 сентября.

Полученные знания участники смогут применить на хакатоне "Нейростарт", который пройдет на площадке Центра проектной деятельности ДВФУ с 19 по 25 октября. Несколько дней команды будут работать над предложенными кейсами, среди которых разработка протезов и экзоскелетов верхних и нижних конечностей, нейростимулятора для лечения заболеваний ЦНС, приложения для пациентов с болезнью Паркинсона и их врачей и другие. Также участники разработают решения для системы электропогрузки колясочников в вагоны, активного экзоскелета спины и верхних конечностей для увеличения поднимаемой массы. Кроме того, школьникам и студентам предстоит обучить нейросеть анализировать КТ и МРТ изображения для создания костных имплантатов, разработать системы мониторинга состояния пациента в стационаре и машинистов во время работы на основе носимых датчиков.

"Современные технологии должны сделать работу врача удобнее и эффективнее на всех этапах взаимодействия с пациентом: от первичного приема, осмотра, высокотехнологичного оперативного вмешательства до контроля лечения, последующей реабилитации и выздоровления. Формат хакатона "Практики будущего" позволит школьникам и студентам на несколько дней погрузиться в решение высокотехнологичных задач, безусловно, с привлечением экспертов, и в короткое время представить прототипы технических устройств и программных решений, которые призваны упростить работу врачей и повысить качество жизни пациентов и людей с ограниченными возможностями здоровья", - сказал проректор по развитию ДВФУ, лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов, которого процитировала пресс-служба.

Кружковое движение НТИ

Победители и призеры "Нейростарта" получат приглашение на федеральный хакатон "Технологии возможностей", где смогут побороться за призовой фонд. Интенсивный курс и хакатон проводятся в рамках проекта "Акселератор 3.0" при поддержке Фонда президентских грантов, участие во всех мероприятиях бесплатное.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.