Московская область стала самым упоминаемым регионом в контексте нацпроектов в августе

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московская область, Краснодарский край и Нижегородская область стали наиболее упоминаемыми в СМИ регионами в контексте нацпроектов в августе 2020 года. Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном специально для портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС.

Нижегородская область, сохранявшая лидерство много месяцев подряд, уступила первое место Московской области, которая в июле была третьей. В августе Московская область упоминалась в контексте нацпроектов в 9,7 тыс. сообщений. Наиболее освещаемыми темами в СМИ в этом регионе стали закупка Минздравом области нового офтальмологического оборудования, снижение смертности в результате ДТП на 16,4% в первом полугодии 2020 года, а также профобучение почти тысячи людей предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография".

Вторым по числу упоминаний в августе, как и месяцем ранее, стал Краснодарский край (более 8 тыс. сообщений). Журналисты на Кубани рассказывали об участии более 100 предприятий региона в мероприятиях по повышению производительности труда, о готовности школ к началу нового учебного года и о сохранении объемов финансирования строительства соцобъектов в регионе.

Третье место в августе заняла Нижегородская область с результатом 7,1 тыс. сообщений.

Как отмечают в "Медиалогии", главными в августе в Нижнем Новгороде стали сообщения об участии региона в будущем национальном проекте по туризму, о работах по благоустройству общественных пространств, а также о соглашении между областью и Всероссийским обществом охраны природы в рамках работ по ликвидация Шуваловской свалки, полигонов "Черная дыра", "Игумново", "Белое море" и других объектов накопленного экологического вреда.