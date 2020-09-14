Начать с конца: как в 60 лет создавать модели без чертежа при помощи 3D-технологий

Только недавно голливудский режиссер Кристофер Нолан представил закрученный блокбастер "Довод", где главный герой получает возможность двигаться обратно во времени. Подобным образом уже устроено аддитивное производство, или реверсивный инжиниринг, который можно бесплатно изучить по федеральной программе Ворлдскиллс 50+ в рамках нацпроекта "Демография". Так, современные технологии 3D-сканирования и моделирования позволяют создать изделие без чертежа, взяв за основу уже готовый предмет. О том, как эту компетенцию освоила 62-летняя москвичка, и почему она считает ее полезной и интересной для современных детей, - в материале ТАСС.

По первому диплому Наталья Семенова - педагог, когда-то давно она окончила Мурманский государственный педагогический институт. "С детства, как, наверное, все маленькие девочки, я с восхищением смотрела на своих учительниц и тоже мечтала работать в школе", - поделилась Семенова.

Но жизнь сложилась таким образом, что трудиться по специальности долго не пришлось. "Мой муж — военнослужащий, и мы уехали в отдаленный военный гарнизон Мурманской области", - пояснила она. Однако даже там Семенова нашла возможность вести кружок для детей в Доме офицеров, занимаясь их подготовкой к школе.

Затем вернувшись в Москву, Наталья Федоровна прошла курсы повышения квалификации по основам компьютерной грамотности,и сейчас работает в Западном комплексе непрерывного образования.

"Моя деятельность связана с документационным обеспечением и управлением, ведением электронного документооборота, электронных баз. Стаж работы у меня более 30 лет", - рассказала Семенова.

Впервые про обучение по программе Ворлдскиллс 50+ она узнала по одному из федеральных каналов, и подумала, что это возможность получить дополнительное образование современной направленности. "И я решила попробовать, что это такое. Выбрала компетенцию "реверсивный инжиниринг" (сейчас она сменила название на "аддитивное производство" - прим. ТАСС), так как мне всегда нравилось техническое направление", - отметила Наталья Федоровна.

Оказалось, что освоить его можно в том же самом учреждении, где она работает.

Обратная последовательность

Согласно техническому описанию компетенции, реверсивный инжиниринг — это создание производственных проектов на основе уже существующих изделий с целью их анализа, улучшения, ремонта или копирования.

При прямом проектировании сначала появляются чертежи, и по ним создается готовое изделие, при реверсивном инжиниринге - все наоборот. Например, специалист может иметь в распоряжении только части изделия и ему необходимо восстановить картину поломки, а затем создать 3D-модель восстановленного объекта.

"Своими словами, есть какой-то объект, его нужно отсканировать со всех сторон, построить модель и отправить на 3D-печать", - пояснила Наталья Федоровна.