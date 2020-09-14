Начать с конца: как в 60 лет создавать модели без чертежа при помощи 3D-технологий

Только недавно голливудский режиссер Кристофер Нолан представил закрученный блокбастер "Довод", где главный герой получает возможность двигаться обратно во времени. Подобным образом уже устроено аддитивное производство, или реверсивный инжиниринг, который можно бесплатно изучить по федеральной программе Ворлдскиллс 50+ в рамках нацпроекта "Демография". Так, современные технологии 3D-сканирования и моделирования позволяют создать изделие без чертежа, взяв за основу уже готовый предмет. О том, как эту компетенцию освоила 62-летняя москвичка, и почему она считает ее полезной и интересной для современных детей, - в материале ТАСС.
По первому диплому Наталья Семенова - педагог, когда-то давно она окончила Мурманский государственный педагогический институт. "С детства, как, наверное, все маленькие девочки, я с восхищением смотрела на своих учительниц и тоже мечтала работать в школе", - поделилась Семенова.
Но жизнь сложилась таким образом, что трудиться по специальности долго не пришлось. "Мой муж — военнослужащий, и мы уехали в отдаленный военный гарнизон Мурманской области", - пояснила она. Однако даже там Семенова нашла возможность вести кружок для детей в Доме офицеров, занимаясь их подготовкой к школе.
Затем вернувшись в Москву, Наталья Федоровна прошла курсы повышения квалификации по основам компьютерной грамотности,и сейчас работает в Западном комплексе непрерывного образования.
"Моя деятельность связана с документационным обеспечением и управлением, ведением электронного документооборота, электронных баз. Стаж работы у меня более 30 лет", - рассказала Семенова.
Впервые про обучение по программе Ворлдскиллс 50+ она узнала по одному из федеральных каналов, и подумала, что это возможность получить дополнительное образование современной направленности. "И я решила попробовать, что это такое. Выбрала компетенцию "реверсивный инжиниринг" (сейчас она сменила название на "аддитивное производство" - прим. ТАСС), так как мне всегда нравилось техническое направление", - отметила Наталья Федоровна.
Оказалось, что освоить его можно в том же самом учреждении, где она работает.
Обратная последовательность
Согласно техническому описанию компетенции, реверсивный инжиниринг — это создание производственных проектов на основе уже существующих изделий с целью их анализа, улучшения, ремонта или копирования.
При прямом проектировании сначала появляются чертежи, и по ним создается готовое изделие, при реверсивном инжиниринге - все наоборот. Например, специалист может иметь в распоряжении только части изделия и ему необходимо восстановить картину поломки, а затем создать 3D-модель восстановленного объекта.
"Своими словами, есть какой-то объект, его нужно отсканировать со всех сторон, построить модель и отправить на 3D-печать", - пояснила Наталья Федоровна.
Семенова уточнила, что на 3D-принтерах, которые они использовали, нужный предмет распечатывается не из любого материала, а только из специального пластика. Однако готовую модель можно взять за образец и при необходимости начать массовое производство товара на конкретном предприятии.
По словам собеседницы агентства, реверсивный инжинириг сегодня применяется во многих сферах деятельности, в том числе аэрокосмосе, транспорте, медицине – в области протезирования, судостроении, энергетике и добыче. Такие специалисты востребованы в самых разных областях, от промышленного производства и НИОКР до механической реставрации раритетной техники, музейных экспонатов и архитектурных объектов культурного наследия.
"Даже вот взять такой элементарный пример - сломалась ручка на окне, мы можем ее снять, отсканировать и восстановить. На наших занятиях мы сканировали все, начиная от автомобильных запчастей до бытовых предметов - цветочных горшков, ножниц, утюгов", - сказала Семенова.
Она отметила, что учиться было несложно - помогали опытные преподаватели. "Трудности были связаны с тем, что программное обеспечение по моделированию было полностью на английском языке, причем на таком техническом английском, не бытовом уровне, но педагоги помогли справиться и с этим. К нам приходили и чемпионы Ворлдскиллс – тоже делились своим опытом", - сказала Наталья Федоровна.
Занятия были и очные, практические, и в дистанционном формате – в Zoom, на которых объяснялась теория. Проводились три раза в неделю по вечерам, поэтому студентам было удобно совмещать обучение, которое закончилось в июне, с работой.
Кружок для пытливых умов
Освоив новую компетенцию, Семенова планирует открыть в Западном комплексе непрерывного образования кружок по 3D-моделированию для школьников. "Я хотела бы преподавать детям. Сегодня кружки дополнительного образования, или объединения, как они сейчас называются, есть в каждой школе, по самым различным направлениям - и физкультурно-оздоровительным, и техническим, и естественно-научным, их очень много. Поэтому, устроиться на работу, чтобы вести такие занятия для детей, реально не только у нас в центре", - считает она.
По мнению Натальи Федоровны, компетенция будет у молодежи востребованной. "Мне кажется, детям такой кружок будет интересен. Если это и старшему поколению интересно, детям - тем более, потому что у них пытливые молодые умы. Тем более, если будут приходить на занятия победители и призеры чемпионатов Ворлдскиллс, дети же всегда равняются на лучших и стремятся осваивать что-то новое и перспективное", - говорит Семенова.
Тем более, что у них будет возможность пользоваться тем же оборудованием, которым она пользовалась сама, будучи студенткой. "У нас в нашем комплексе есть специальная лаборатория, кабинет с рабочими местами за компьютером, где стоит 3D-сканер и 3D-принтер", - уточнила Наталья Федоровна.
Чтобы ребенку было на уроках или кружках не скучно и максимально комфортно, нужно чередовать теоретические и практические занятия, уверена она. "Я думаю, что если будет просто одна теория, конечно, детям будет неинтересно, а чередование, демонстрирование каких-то примеров, разбор деталей – да", - уверена Семенова.
Что касается манеры преподавания, то Наталья Федоровна признается, что она не строгий учитель. "Может быть, в силу того что я уже бабушка, у меня внуки, к детям я отношусь с любовью", - признается женщина.
В дальнейшем Наталья Федоровна не исключает, что и своих внуков тоже научит 3D-моделированию. "Я думаю, что это возможно. Хотелось бы, чтобы и им это нравилось, чтобы они этим занимались. Потому что это компетенция будущего, это новые технологии", - говорит она.
Кристина Соловьева