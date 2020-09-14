Экоактивисты проводят субботники на прибрежных территориях Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Экоактивисты проведут серию субботников на Суздальских озерах, на реке Оккервиль и других прибрежных территориях Петербурга в рамках регионального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе правительства города.

"13 сентября стартовала серия субботников на прибрежных территория Петербурга. Первая акция состоялась на Васильевском острове, в устье реки Смоленки. Следующая акция состоится сегодня, 14 сентября, в Южно-приморском парке Красносельского района, 16 сентября экоактивисты проведут уборку на Суздальских озерах, а 19 сентября на реке Оккервиль в Невском районе. Завершится серия уборок на реке Новой в Кировском районе 20 сентября", - сообщили в пресс-службе.

Активисты собрали 33 мешка мусора на первом субботнике в воскресение. Во время уборки волонтеры нашли раненую чайку, которую доставили в ветеринарный госпиталь.

В нацпроект "Экология" входят 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Он рассчитан на период с 2019 по 2024 года. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить более 4 трлн рублей.