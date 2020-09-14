Улан-Удэ получит около 94 млн рублей из Фонда ЖКХ на ремонт канализационных сетей

УЛАН-УДЭ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Улан-Удэ в Бурятии получат в 2020 году из Фонда содействия реформированию ЖКХ около 94 млн рублей на ремонт и обеспечение бесперебойной работы более 4,6 км аварийных сетей канализации. Об этом сообщили журналистам в понедельник в городской администрации.

"Получено положительное решение Фонда содействия реформированию ЖКХ на предоставление финансовой поддержки в размере более 93,8 млн рублей на реализацию проекта по реконструкции канализационного коллектора от ул. Пугачева до ул. Ключевская. Средства будут выделены в этом году", - сообщили в мэрии.

Общая стоимость проекта - свыше 155,6 млн рублей. Из них более 93,8 млн рублей - средства Фонда, еще около 62 млн рублей - МУП "Водоканал". Проектом предусматривается реконструкция существующего напорного коллектора с изменением диаметра и прокладка резервного ствола. Общая протяженность трассы канализационного коллектора после реконструкции составит более 4,6 км.

Существующий напорный коллектор, построенный в 1969 году, осуществляет транспортировку промышленных и хозяйственно-бытовых стоков микрорайонов Мясокомбинат и Мелькомбинат. "По результатам проведенной камеральной проверки выявлено, что капремонт данного участка сетей водоотведения не проводился с начала эксплуатации, там имеется износ 100%, - отметили в мэрии. - Возникновение аварийной ситуации на коллекторе может привести к выходу сточных вод на поверхность земли, что повлечет за собой загрязнение окружающей среды и ухудшение экологической обстановки, а также к прекращению движения железнодорожного сообщения".

В феврале 2017 на данном участке произошла крупная коммунальная авария: в результате обрушения камеры гасителя произошел выход сточных вод в районе кольцевой развязки "Беркут" в Октябрьском районе Улан-Удэ. Тогда на аварийно-восстановительные работы ушло двое суток, на девять дней на развязке было приостановлено движение трамваев.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.