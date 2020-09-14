В Чите на год отложили ввод в эксплуатацию строящейся школы

ЧИТА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края решило отложить с 2020-го на 2021 год ввод в эксплуатацию первой за весь постсоветский период школы, которая строится в Чите . Об этом заявил на отчете ведомства в понедельник руководитель министерства Алексей Гончаров.

"Школа на 1,1 тыс. мест. Испытываем большие трудности с китайской рабочей силой, с нашими строителями гораздо сложнее это все осуществлять. Но ни эта стройка, ни остальные стройки из-за этого не остановлены. В этом году вряд ли успеем и будем переносить ввод объекта в эксплуатацию на следующий год, при этом не останавливая строительный процесс", - заявил Гончаров.

Строительство школы возле микрорайона Октябрьский в Чите началось в сентябре 2019 года по госпрограмме "Развитие образования", ее ввод в эксплуатацию будет способствовать выполнению задач нацпроекта "Образование".

Стоимость строительства составляет свыше 900 тыс. рублей. В здании предусмотрены актовый зал, два спортивных зала, зоны отдыха, медпункт.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составляет почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.