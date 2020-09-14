Хабаровский край получил 28 патрульных автомобилей для лесной охраны

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского получили автомобили УАЗ, которые будут использоваться для патрулирования лесов, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Передали лесникам ключи от 28 новых УАЗов. Мы благодарны президенту, на перевооружение лесной службы сегодня направляются большие средства. Благодарю также всех, кто будет работать на этих машинах. Важно понимать, что все это делается для того, чтобы мы общими усилиями берегли и приумножали леса - достояние нашего народа", - написал Дегтярев.

Автомобили УАЗ выполнены в разных комплектациях, сообщается на сайте регионального правительства. Среди них есть версии пикапов, на которых инспекторам будет удобно патрулировать тайгу и возить в кузове инвентарь или саженцы. Машины закупили на федеральные средства по госпрограмме "Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае". Дегтярев осмотрел автомобили, которые ожидают регистрации на базе Восточного лесного хозяйства в поселке Корфовский, и вручил ключи руководителям лесничеств. Неделей ранее в регион пришла партия из 10 вездеходов, их закупили по нацпроекту "Экология". "Всего в этом году за счет федерального финансирования Хабаровский край приобрел уже 45 единиц спецтехники, и до конца года закупит еще. В регион поступят 5 автобусов, 3 полуприцепа и 2 гусеничных трактора - всего 10 единиц", - говорится в сообщении на сайте правительства края.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 по 2024 гг., на его исполнение планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).