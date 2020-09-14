В Самарской области в 2021 году благоустроят более 150 общественных территорий

ТАСС, 14 сентября. Власти Самарской области намерены благоустроить более 150 общественных пространств, а также более 270 дворов по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2021 году. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства строительства и ЖКХ региона.

"В планах на 2021 год - благоустроить 272 дворовые территории и 152 общественных пространства," - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние два года в регионе благоустроили более 700 дворовых территорий и 320 общественных пространств. Работы ведутся не только в крупных городах, но и селах.

"До 1 ноября текущего года будут заключены контракты на благоустройство", - отмечается в сообщении.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.