Выпускника "Архитекторы.РФ" пригласили в Мурманск для реализации проекта развития горсреды

ТАСС, 14 сентября. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пригласил выпускника образовательной программы "Архитекторы.РФ" Алексея Арушаняна в Мурманск для реализации его проекта по развитию городской среды. Об этом глава региона заявил в понедельник в Москве на презентации проектов образовательной программы "Архитекторы.РФ".

"Городу не хватает новых подходов в благоустройстве. Приглашаю в разных вариантах, у меня есть три вида предложения, либо на работу, либо на проект, но я хочу, чтобы это было сделано. Я готов полностью это поддерживать. Я очень порадовался, что Вы готовы приехать и реализовать свою мечту", - сказал Чибис, обращаясь к Арушаняну.

Он отметил, что еще несколько лет назад такое было бы невозможно, но благодаря появлению национального проекта "Жилье и городская среда", запуску образовательной программы, у молодых талантливых архитекторов, проектировщиков есть возможность воплощать свои проекты, и дело чести любого губернатора помогать в этом. Чибис подчеркнул, что в Мурманске суровый арктический климат, именно поэтому важно создать для жителей комфортную городскую среду, он был первым руководителем федерального проекта "Городская среда", по сути, заложив принципы и подходы работы с городской средой в стране.

Мурманчанин Алексей Арушанян - выпускник образовательной программы "Архитекторы.РФ", на презентации он представил свой проект "Приоритетность развития открытых городских территорий города Мурманска".

Бесплатная образовательная программа профессионального развития "Архитекторы.РФ" реализуется ДОМ.РФ по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя России. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также повышение квалификации специалистов в области градостроительства входит в задачи нацпроекта "Жилье и городская среда". Первый набор прошел в 2018 году, за время проведения программы обучение прошли 202 финалиста из 63 регионов России.