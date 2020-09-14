В Ивановской области вертолет службы санавиации впервые перевез двух пациентов

ТАСС, 14 сентября. Служба санитарной авиации впервые за последние 30 лет начала системную работу в Ивановской области, вертолет перевез первых двух пациентов из районных больниц в областной центр. На работу вертолета санавиации в этом году выделили 44 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Ивановской области.

"Служба санитарной авиации на системной основе заработала в Ивановской области впервые за последние 30 лет. Вертолет "Ансат" под управлением пилотов "Национальной службы санитарной авиации" уже доставил в Иваново двух пациентов из районных больниц Кинешмы и Приволжска", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в понедельник побывал в службе санитарной авиации и поручил продолжить ее развитие в регионе. "На первом этапе работы с помощью санитарной авиации планируется эвакуация тяжелобольных пациентов между больницами и в федеральные клиники, всего в этом году будет произведено около ста вылетов. В дальнейшем мы создадим центр управления кризисными ситуациями в здравоохранении", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина.

Как уточнили в сообщении, вертолет "Ансат" производства Казанского авиазавода является реанимобилем класса "С", оснащенный всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе аппаратом искусственной вентиляции легких и дефибриллятором. На закупку летных часов вертолета в 2020 году выделили 44 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

Службу санитарной авиации создали в Ивановской области по программе "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", на реализацию которого в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.