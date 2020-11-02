Первую в этом году воркаут-площадку откроют в самом крупном селе Ингушетии

МАГАС, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены открыть в ноябре в самом крупном селе региона Экажево первую за год воркаут-площадку, которая создана в рамках нацпроекта "Демография", говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

"В ноябре в Ингушетии откроется первая в этом году воркаут-площадка, построенная в рамках проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Она расположена рядом со стадионом в самом крупном сельском поселении Экажево, строящемся также по проекту "Спорт - норма жизни". На площади 315 кв. м размещены различные уличные тренажеры, также на площадке есть и специальные тренажеры для людей с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Как сообщается, воркаут как вид спорта набирает в Ингушетии популярность среди людей разных возрастов, и спортивные площадки пользуются высоким спросом.

"Поэтому наша задача - сделать так, чтобы у всех жителей региона была доступная возможность заниматься спортом. Уверен, что мероприятия нацпроекта станут полезными для развития этого направления спорта в регионе и будут способствовать росту популярности здорового образа жизни, к тому же, площадки будут адаптированы для пользования людьми с ограниченными возможностями здоровья", - передает пресс-служба слова министра спорта республики Али Дошхоклоева.

Нацпроект "Демография", который реализовывается с 2019 года, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.