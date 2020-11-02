В Ингушетии к интернету подключили более 80 школ и колледжей в 2020 году

МАГАС, 2 ноября. /ТАСС/. Более 80 школ и колледжей в Ингушетии подключили к высокоскоростному интернету в 2020 году в рамках нацпрогоаммы "Цифровая экономика". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона в понедельник.

"Высокоскоростным интернетом в 2020 году обеспечены более 80 образовательных организаций республики в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура". В ходе первого этапа реализации данного проекта к сети интернет подключены 46 общеобразовательных организаций республики: со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для организаций, расположенных в городах, и не менее 50 Мб/с - для организаций, расположенных в сельской местности. Во втором этапе проведена работа по подключению высокоскоростного интернета в 35 школах и колледжах республики", - говорится в сообщении.

Как сообщается, ученики образовательных организаций не смогут посещать определенные интернет-сайты. А завершить работу по обеспечению всех школ и колледжей республики высокоскоростным интернетом планируется в 2021 году.

"Интернет подключается со встроенным контент-фильтром, наличие которого обеспечивает защиту обучающихся от информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания", - сообщил ТАСС ведущий специалист информационно-аналитического отдела Минобрнауки региона Руслан Мальсагов.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". Также в 2020 году согласно поручению президента был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект". На данный момент общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей. Куратором нацпрограммы является вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководителем - глава Минцифры Максут Шадаев.