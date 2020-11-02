В Вологодской области отремонтировали 875 км дорог

ВОЛОГДА, 2 ноября. /ТАСС/. Подрядчики полностью отремонтировали все 875 км дорог в Вологодской области, которые были запланированы в этом году к капремонту или реконструкции по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также по решениям градостроительных советов, прошедших в муниципалитетах. На это было выделено 14 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей дополнительно, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

"В этом году был выделен беспрецедентный объем средств на капитальный ремонт и реконструкцию опорной сети дорог, как по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", так и по поручениям градостроительных советов. Заканчивается подписание актов о вводе в эксплуатацию, 875 км дорог отремонтировано, таких объемов не было никогда. 14 млрд рублей, в том числе дополнительно по решению Министерства транспорта РФ было выделено почти 1 млрд рублей, на эти средства отремонтировали еще почти 90 км дорог", - сказал глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Как пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев, всего в этом году планировалось отремонтировать 304 км дорог по нацпроекту, но благодаря дополнительному финансированию удалось привести в нормативное состояние 385 км дорог. В целом за счет финансирования из областного бюджета удалось привести к нормативу 875 км дорог. Все объемы исполнены на 100%, сообщил Накрошаев.

На 2021 год запланировано отремонтировать 624 км дорог, на что выделено финансирование в объеме 10,7 млрд рублей. "Список будет пополняться. В прошлом году перед дорожниками поставили задачу провести все торги и заключить контракты заранее. До 1 мая мы заключили все госконтракты, благодаря чему удалось освоить такой колоссальный объем. В этом году планируем заключить контракты еще раньше. На 1 января 2021 года более чем 82% контрактов будут заключены, остальные - в феврале", - сообщил Накрошаев.

Продолжат приводить в порядок дороги городских агломераций - в Вологде и Череповце. В Вологде на ремонт 20 улиц выделено на следующий год 600 млн рублей. В Череповце такое же финансирование направят на ремонт 10 улиц, но они более протяженные и капиталоемкие, чем в Вологде, пояснил начальник департамента. Самым грандиозным проектом дорожного строительства в регионе остается возведение моста через реку Шексну в Череповце. Поставлена задача к 2022 году обеспечить ввод этого объекта, сумма требуемых средств - 17 млрд рублей. В этом году привлечено 6,2 млрд, работы выполнены более чем на 60%. В следующем году в бюджете запланировано 3,5 млрд рублей, сообщил Накрошаев.

В этом году впервые была сделана интерактивная карта всех ремонтов дорог в Вологодской области, она запущена с 1 ноября, где отмечены все объекты всех уровней. Эта карта пока неполная и будет постоянно пополняться, добавил губернатор.