На Камчатке в 2022 году появится детский сад с бассейном

ТАСС, 3 ноября. Власти Камчатского края в ходе реализации национального проекта "Демография" планируют построить в городе Вилючинске современный детский сад, который будет состоять из пяти блоков на 260 воспитанников. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

По информации краевых властей, работа на строительной площадке уже началась. Строители выполняют армирование монолитной плиты фундамента первого и третьего блоков, роют котлован четвертой блок-секции.

"Завершение строительства запланировано на осень 2022 года. Детский сад рассчитан на 260 мест. Он будет состоять из пяти двухэтажных блоков, соединенных переходным коридором", - сообщили в пресс-службе.

Детский сад будет рассчитан на воспитанников в возрасте от одного года до семи лет. В нем будут располагаться бассейн, музыкальный и физкультурный залы. Один из блоков будет хозяйственно-административным. Планируется, что уже в этом году строители успеют выполнить все работы нулевого цикла - залить монолитные железобетонные фундаменты по всем пяти блокам.

Всего в Камчатском крае строится шесть детских садов, включая объект в Вилючинске. Общее количество воспитанников в них составит 1,3 тыс. человек. Для этих целей было выделено около 3 млрд рублей, половина суммы - из федерального бюджета.

"Строительство современного детского сада - это большое событие для Вилючинска. У нас есть детские сады, но этого недостаточно, так как город имеет большое население. Если есть население, то есть и дети", - прокомментировали ТАСС в администрации Вилючинского городского округа. Сейчас в Вилючинске проживает более 22 тыс. человек. Согласно данным 2019 года, по численности населения город находится на 628 месте из 1 115 городов России.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 годы. Он включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет по стране составит 3,1 трлн рублей.