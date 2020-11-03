В Бурятии заложили около 1 млрд икринок байкальского омуля на инкубацию

УЛАН-УДЭ, 3 ноября. /ТАСС/. Рыбоводы Бурятии поставили очередной рекорд - для восстановления запасов байкальского омуля в 2020 году на инкубацию заложено около 1 млрд икринок эндемичной рыбы. Это максимальный объем за последние годы, на 330 млн штук больше, чем в прошлом году, сообщила во вторник пресс-служба республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Минсельхоз РФ с октября 2017 года ввел запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой, с некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

"Для восстановления запасов омуля сотрудники Байкальского филиала "Главрыбвода", в чьем ведении находятся Большереченский, Баргузинсккий и Селенгинский заводы, заложил в этом году рекордный объем икры на инкубацию - около 1 млрд штук. Этот показатель побил рекорд прошлого года, тогда было порядка 670 млн штук. Весь объем забранной для нереста и забора икры рыбы возвращен обратно в озеро Байкал для поддержания биомассы", - сообщили в пресс-службе.

Сезон нереста эндемика в реках в бассейне Байкала проходит с начала августа по ноябрь. В этом году для охраны омуля от браконьеров в Бурятии были задействованы сотрудники рыбоохраны, полиции, Росгвардии, ГУ МЧС, управления ветеринарии и Россельхознадзора, регионального управления ФСБ. За незаконный вылов водных биологических ресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Для обеспечения служб специализированной техникой - автотранспортом, водным транспортом, которая используется в охране омуля, региону в этом году было выделено из федерального бюджета более 220 млн рублей. В 2021 году по нацпроекту "Экология" планируется начать реконструкцию Большереченского и Селенгинского рыбоводных заводов, общая стоимость проектов - порядка 800 млн рублей.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.