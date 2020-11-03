Губернатор Смоленской области потребовал ускорить сдачу строящихся ФАПов

ТАСС, 3 ноября. Около половины из 45 строящихся в Смоленской области фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) готовы к сдаче в эксплуатацию, по остальным объектам идет отставание от графика по вине поставщика. Губернатор Алексей Островский потребовал ускорить работы, проводимые в рамках госконтракта, и не допустить срыва сроков, определенных нацпроектом "Здравоохранение", сообщила во вторник пресс-служба областной администрации.

"Работы по возведению и оборудованию фельдшерско-акушерских пунктов ведутся на 45 участках. На данный момент поставщиком получены разрешения на ввод в эксплуатацию шести объектов. Такие же разрешения касательно еще 16 фельдшерско-акушерских пунктов он планирует получить до 6 ноября. <...> Вместе с тем, в соответствии с контрактом, на сегодняшний день работы в полном объеме уже должны быть завершены на 35 участках", - говорится в сообщении на сайте обладминистрации.

В пресс-службе отметили, что современный ФАП - это быстро возводимая конструкция, и сроки его установки должны быть достаточно короткими. "Акцент глава региона сделал на необходимости усилить контроль за действиями компании-поставщика, срывающей календарный план", - добавили в пресс-службе.

Островский предупредил подчиненных о готовности принять кадровые решения в случае невыполнения ими программ нацпроектов. "Поскольку реализация национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, направлена на качественное улучшение уровня жизни населения, отклоняться от сроков их выполнения - недопустимо. Мы не имеем права обмануть ожидания граждан и, тем самым, подвести главу государства. Следует минимизировать существующие на сегодняшний день риски, - а то, что они есть, мне очевидно, этой же позиции придерживается региональное отделение ОНФ, направившее мне письмо, в котором выражаются справедливые опасения на предмет срыва реализации проекта", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Всего по национальному проекту "Здравоохранение" в 2020 году в Смоленской области планируется провести замену 49 фельдшерско-акушерских пунктов, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса или реконструкции. Они являются структурными подразделениями 23 центральных районных больниц. На реализацию программы предусмотрено свыше 228,4 млн рублей из средств федерального бюджета, а также 33 млн рублей - из областного.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.