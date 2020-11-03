В Череповец поступили 20 новых автобусов для городских и межмуниципальных перевозок

"По нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" город получил 17 новых автобусов ЛИАЗ, работающих на газомоторном топливе. Заявка Череповца вошла в число 12 одобренных Минтрансом России из 60 поданных. Новые автобусы получило МУП "Автоколонна № 1456". Еще три автобуса марки "Хайгер", приобретены да счет средств городского бюджета для междугородних перевозок. На этом обновления не заканчиваются. Минтранс уже одобрил нашу заявку на получение в 2021 году 35 автобусов, также работающих на газомоторном топливе", - написал глава региона на своей странице "ВКонтакте".

По его данным, каждый автобус вмещает 108 человек. Транспорт приспособлен и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также есть восемь видеокамер, позволяющих водителю наблюдать за обстановкой на дороге, внутри салона, на остановке во время посадки-высадки, автоматическая система объявления остановок, электронная система отображения маршрута и система безопасности. А еще специальный браслет для водителя, который сигнализирует диспетчеру, что водитель устал.

По информации пресс-службы губернатора, в качестве топлива в новых машинах используется компримированный природный газ (метан), который позволяет экономить до 50% на топливе по сравнению с дизелем. Еще три новых автобуса Higer вместимостью 55 мест закупили за счет городских средств. Они предназначены для работы на междугородных маршрутах из Череповца в Вологду, Кириллов и Белозерск.