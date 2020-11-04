Нижний Новгород получил 51 автобус на газомоторном топливе

ТАСС, 4 ноября. Церемония передачи 51 автобуса на газомоторном топливе, который был закуплен по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", прошла в среду в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"С этого года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" мы начали обновлять общественный транспорт в городах. В этом году были поданы заявки из 54 регионов. И вот 51 автобус сегодня пришел в Нижний Новгород. Это современные низкопольные автобусы большого класса, которые работают на газомоторном топливе", - отметил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе торжественной церемонии в здании Нижегородской ярмарки.

По его словам, до конца года в рамках нацпроекта будет закуплено еще 100 автобусов, треть из которых планируется поставить в Нижегородскую область.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что поставки автобусов в 2020 году позволят обновить 15% подвижного парка общественного транспорта в регионе. За последние три года за счет регионального бюджета был приобретен 581 новый автобус для Нижнего Новгорода, Дзержинска и Арзамаса.

"Также мы продолжаем работу по обновлению в регионе парка трамваев и троллейбусов. Техника поступает, в том числе, и благодаря поддержке правительства Москвы. Кроме того, мы подготовили комплексную транспортную схему, которая позволит за счет долгосрочного банковского финансирования продолжить обновление автопарков в городах нижегородской агломерации", - добавил Никитин.

Низкопольные автобусы оборудованы антивандальными креслами и противоскользящим напольным покрытием. Они приспособлены для перевозки маломобильных граждан, пенсионеров и детей с колясками. По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, автобусы будут работать на четырех городских маршрутах, они выйдут на линию с 6 ноября.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".