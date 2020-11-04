В районах Якутии открылись четыре модельные библиотеки

ЯКУТСК, 4 ноября. /ТАСС/. Открытие четырех модельных библиотек по нацпроекту "Культура" в районах Якутии состоялось в среду, в День народного единства, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минкультуры.

"В рамках региональной составляющей федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура" в библиотеках состоялся ремонт, обновление техники и книжных фондов. Томпонской межпоселенческой центральной библиотеке на эти цели было выделено 1,3 млн рублей, Намской детской библиотеке, межпоселенческой библиотеке Олекминского района, Суоттинской сельской библиотеке-филиалу №15 Усть-Алданского района - по 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Средства на ремонт и переоснащение были выделены из бюджета Республики Саха (Якутия). Также в библиотеках открылись смарт-лаборатории, установлены компьютеры с доступом в интернет, благодаря которым читатели могут обратиться к электронным услугам библиотек, куплены 3D-принтеры, электронные конструкторы, очки виртуальной реальности.

"День народного единства мы отмечаем торжественным открытием модельных общедоступных муниципальных библиотек. Пользователями этих библиотек являются 17,6 тыс. человек, которым выдано 327,6 тыс. экземпляров документов. Количество посещений составляет 161,4 тыс. Сегодня эти библиотеки наряду с традиционными услугами на основе обновленного библиотечного фонда могут предложить населению услуги смарт-лабораторий как центров общественного пространства для детского и взрослого населения", - приводятся слова и. о. заместителя председателя правительства Якутии Сергея Местникова.

Нацпроект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".