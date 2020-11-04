Дитрих сообщил, что финансирование обновления городского транспорта не сократится

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 ноября./ТАСС/. Финансирование программы обновления городского пассажирского транспорта в 2021 году не сократится относительно этого года. По предварительным данным, новые автобусы и троллейбусы получат 12 российских городов, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"Нам удалось, несмотря на то, что часть бюджетных денег была снижена, эту программу сохранить в тех же объемах, которые были в этом году. Поэтому финансирование (в 2021 году - прим. ТАСС) уменьшаться не будет. Более того, мы планируем на нее направить дополнительные высвобождающиеся средства с учетом огромной востребованности и значимости для большинства граждан", - сказал министр.

Программа реализуется в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". С ее помощью в 2020 году 447 газомоторных автобусов и 64 троллейбуса будут поставлены в Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кемерово, Липецк, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Самару и Череповец. Объем финансирования составил 7 млрд рублей, из которых 4 млрд бюджетные средства, 3 млрд рублей - лизинговых компаний.

"На 2021 год, по-видимому, получат обновленную технику 12 городов - по предварительной оценке заявок. Многое будет зависеть от того, насколько в этом году опережающими темпами мы сможем поставить технику из объема следующего года, - сказал Дитрих. - Поскольку еще окончательное решение - кто победил в этом рейтинге - мы еще не приняли, я бы не хотел их называть претендентов".