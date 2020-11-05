Производитель пива и лимонадов из Приморья отправил первую партию продукции в Китай

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Производитель пива и лимонадов из Приморского края отправил первую пробную партию продукции в Китай для продажи через онлайн-площадки. Как сообщил ТАСС директор по развитию компании "Крафт" Максим Молчанов, это стало возможным при содействии регионального центра поддержки экспорта.

В конце июля 2020 года центр "Мой бизнес" в Приморье запустил образовательную программу "Энергия экспорта" специально для экспортеров и предпринимателей, желающих выйти со своей продукцией на рынки Китая. Особенность курса состояла в том, что продажи предприниматели должны начать через популярные в Китае WeChat-сервисы. Одним из участников стала компания "Крафт".

"Мы работаем в малонаселенном регионе, рынок Китая, конечно, для нас очень интересен. Как с точки зрения потенциальных объемов потребления, так и с точки зрения ценовой. Мы смогли отправить тестовую партию нашей продукции, и сегодня она уже торгуется на онлайн-площадках этой страны", - рассказал Молчанов.

Он добавил, что предприятие реализовывало продукцию в Приморье и Хабаровском крае. Данных о продажах на китайском рынке пока нет, но, по мнению собеседника, главное достижение - это прохождение всей цепочки действий, включая сертификацию для продаж в КНР.

"Говорить о наших конкурентных преимуществах в Китае пока нельзя. Конечно, товары из России там считаются качественными, и мы, действительно, используем в производстве лучший мировой опыт, но компании только предстоит найти свою нишу, ведь рынок этот и так насыщен. Там уже работают американцы и европейцы. Так что выход на рынок Китая - это работа над собой, это вызов для нашего предприятия. Нам придется хорошо поднять планку", - отметил руководитель.

Поддержка экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.