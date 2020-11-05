Новый спорткомплекс оборудовали в самом северном городе Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Детско-юношеская спортивная школа открылась в городе Дальнереченске в Приморье в здании спорткомплекса, который оборудовали по нацпроекту "Демография". Здесь работают спортивные секции по футболу, боксу, настольному теннису, тяжелой атлетике, всего в комплексе могут заниматься около 580 человек, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа Анатолий Николаенко.

Дальнереченск - самый северный и старейший город края, находится недалеко от границы с КНР. Здесь работает ряд лесоперерабатывающих предприятий и комбинатов, а также районное нефтепроводное управление "Дальнереченск", которое следит за работой 943,8 км нефтепровода ВСТО-2 и пяти нефтеперекачивающих станций. Численность населения превышает 25 тыс. человек.

"В новом здании работает детско-юношеская спортивная школа. Сейчас там действуют спортивные секции по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, тяжелой атлетике, боксу, киокушинкай и другим видам спорта <...> Зал был приобретен за счет проекта "Спорт - норма жизни", его стоимость составила 75 млн рублей", - рассказал Николаенко.

Он пояснил, что новый комплекс оборудовали в уже имевшемся в городе здании, а строительство нового здания обошлось бы в три раза дороже. Прежнее здание, по словам собеседника, было в аварийном состоянии. Всего здесь работают несколько залов: большой для игровых видов спорта, зал бокса, зал тяжелой атлетики и универсальный зал. Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для различных видов спорта, специалисты залили пол бетоном, установили специальные помосты для тяжелой атлетики, в зале бокса усилили конструкции потолка, чтобы установить боксерские груши, провели другие работы.

При оборудовании здания учитывались требования к доступности среды, оно приспособлено в том числе для маломобильных граждан, уточнил Николаенко. "Во внеурочное время и после детских занятий спорткомплекс могут посещать все жители города. Например, здесь под руководством тренера занимаются женщины старше 55 лет, группа общей физической подготовки", - рассказал собеседник, уточнив, что занятия в комплексе бесплатны.

Спорткомплекс оборудовали по проекту "Спорт - норма жизни", одному из пяти проектов, входящих в нацпроект "Демография". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 годы. Он также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.