{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новый спорткомплекс оборудовали в самом северном городе Приморья

В нем могут заниматься около 580 человек

ВЛАДИВОСТОК, 5 ноября. /ТАСС/. Детско-юношеская спортивная школа открылась в городе Дальнереченске в Приморье в здании спорткомплекса, который оборудовали по нацпроекту "Демография". Здесь работают спортивные секции по футболу, боксу, настольному теннису, тяжелой атлетике, всего в комплексе могут заниматься около 580 человек, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела спорта и молодежной политики администрации Дальнереченского городского округа Анатолий Николаенко.

Дальнереченск - самый северный и старейший город края, находится недалеко от границы с КНР. Здесь работает ряд лесоперерабатывающих предприятий и комбинатов, а также районное нефтепроводное управление "Дальнереченск", которое следит за работой 943,8 км нефтепровода ВСТО-2 и пяти нефтеперекачивающих станций. Численность населения превышает 25 тыс. человек.

"В новом здании работает детско-юношеская спортивная школа. Сейчас там действуют спортивные секции по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, тяжелой атлетике, боксу, киокушинкай и другим видам спорта <...> Зал был приобретен за счет проекта "Спорт - норма жизни", его стоимость составила 75 млн рублей", - рассказал Николаенко.

Он пояснил, что новый комплекс оборудовали в уже имевшемся в городе здании, а строительство нового здания обошлось бы в три раза дороже. Прежнее здание, по словам собеседника, было в аварийном состоянии. Всего здесь работают несколько залов: большой для игровых видов спорта, зал бокса, зал тяжелой атлетики и универсальный зал. Для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для различных видов спорта, специалисты залили пол бетоном, установили специальные помосты для тяжелой атлетики, в зале бокса усилили конструкции потолка, чтобы установить боксерские груши, провели другие работы.

При оборудовании здания учитывались требования к доступности среды, оно приспособлено в том числе для маломобильных граждан, уточнил Николаенко. "Во внеурочное время и после детских занятий спорткомплекс могут посещать все жители города. Например, здесь под руководством тренера занимаются женщины старше 55 лет, группа общей физической подготовки", - рассказал собеседник, уточнив, что занятия в комплексе бесплатны.

Спорткомплекс оборудовали по проекту "Спорт - норма жизни", одному из пяти проектов, входящих в нацпроект "Демография". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на 2019-2024 годы. Он также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
"Ъ": Минтранс и Росморречфлот подготовили концепцию нацпроекта по водному транспорту
Как сообщили в Минтрансе, основными целями реализации нацпроекта являются развитие туризма, увеличение перевозок, а также снижение отрицательного влияния на окружающий мир
Читать полностью