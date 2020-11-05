"Ъ": Минтранс и Росморречфлот подготовили концепцию нацпроекта по водному транспорту

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минтранс и Росморречфлот разработали концепцию национального проекта "Внутренний водный транспорт". Поручение о подготовке документа ранее дал президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося 28 сентября расширенного заседания президиума Госсовета, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию концепции документа.

Как сообщили изданию в Минтрансе, основными целями реализации нацпроекта до 2030 года являются развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение транзитных и экспортных перевозок, а также снижение отрицательного влияния на окружающий мир и переход услуг и сервисов внутреннего водного транспорта в цифровой вид.

Теперь в министерстве ожидают от регионов предложений по мероприятиям, связанными с реализацией нацпроекта. Говорить о конкретных сроках подготовки документа, его параметрах, а также стоимости реализации пока преждевременно, добавили в Минтрансе.

На данный момент в состав нацпроекта предварительно включены три федеральных проекта: "Развитие сети внутренних водных путей", "Развитие грузовых, пассажирских перевозок и инфраструктуры внутреннего водного транспорта" и "Повышение уровня безопасности и экологичности внутреннего водного транспорта".

По данным газеты, среди источников финансирования указаны лишь федеральный и региональный бюджеты. При этом отдельным пунктом предусмотрено введение платы за пользование инфраструктурой внутренних водных путей на участках с существенным увеличением пропускной способности. Как рассказывали источники "Коммерсанта", речь может идти о введении платы на реконструированных участках за дополнительно провезенные тонны грузов, а также о новых выплатах с маломерных судов.

По данным на сентябрь, стоимость федерального проекта по развитию внутренних водных путей в 2020-2030 годах оценивалась в 301,5 млрд рублей, которые предполагалось выделить из бюджета. Газета отмечает, что заложенные в проект мероприятия в будущем должны перейти в нацпроект и в его рамках распределиться по трем новым федеральным проектам. Один из источников в отрасли считает, что нужно дополнить нацпроект проектом по судостроению с дополнительными мерами господдержки под эгидой Минпромторга.