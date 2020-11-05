В Удмуртии открылся первый центр по поддержке добровольчества

ИЖЕВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Первый ресурсный центр по поддержке добровольчества открылся в Удмуртской Республике. Организации выделили отремонтированное помещение, в котором появились конференц-зал, коворкинг-пространство, переговорная и рабочие кабинеты с техническим оборудованием, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"В Ижевске открылся первый ресурсный центр по поддержке добровольчества Удмуртской Республики. В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Удмуртии, Ассоциацией волонтерских центров и Молодежным центром. Ассоциация волонтерских центров будет оказывать методическую и информационную поддержку, а правительство Удмуртии - создавать необходимую инфраструктуру и условия для добровольцев", - сказано в сообщении.

По словам премьер-министра региона Ярослава Семенова, власти в ближайшее время намерены реализовать несколько подобных проектов. Так, в 2021 году планируется открыть муниципальные центры в Игринском, Увинском и Дебесском районах.

Создание центра стало возможным благодаря федеральной субсидии в размере 8,8 млн рублей в рамках реализации проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование". Ресурсному центру выделили помещение, в котором появился конференц-зал, коворкинг, переговорная и рабочие кабинеты с техническим оборудованием. Организация станет координирующим звеном в сфере добровольчества для взаимодействия с органами власти.

"Без помощи волонтеров у нас не обходится ни одно крупное мероприятие, например, летние и зимние сельские игры, открытие праздничных мероприятий в рамках 100-летия государственности Удмуртии в Глазове", - приводит слова Семенова пресс-служба.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов, включая проект "Социальная активность". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект - о патриотическом воспитании граждан.