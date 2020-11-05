Власти Тульской области скорректировали все региональные программы развития

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство Тульской области скорректировало все региональные программы развития в соответствии с указами главы государства и пятью национальными целями. Об этом губернатор Алексей Дюмин сообщил в четверг во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила в формате видеосвязи.

"Владимир Владимирович, в соответствии с вашими июльскими указами, а также пятью национальными целями, мы уже скорректировали все наши региональные программы развития. Цели амбициозные, но глаза боятся, а руки делают. Поэтому мы будем делать все в полном объеме, вас не подведем, и все показатели, которые перед нами стоят, будем выполнять", - сказал Дюмин.

Губернатор отметил, что в приоритете у властей региона остается реализация национальных проектов, большая часть мероприятий и работ, запланированных на 2020 год, выполняется в установленные сроки. "По нацпроекту "Демография" в этом году мы открыли три детских сада на 560 мест, до конца года планируем ввести в эксплуатацию еще шесть - на 755 мест. В следующем году мы вводим восемь детских садов на 1130 мест, и тем самым мы закроем потребность создания мест для детей в возрасте до трех лет", - добавил глава региона.

По его словам, по нацпроекту "Образование" строится новая школа на 600 мест, уже третья за последние три года. "Кроме того, Владимир Владимирович, во исполнение вашего поручения мы в регионе создаем центры одаренных детей. Вы на одном из мероприятий это говорили, обращали внимание глав субъектов. Одна такая школа для одаренных детей, где уже был первый выпуск [это Ясная поляна, гуманитарии, естественно-научные направления], была открыта в 2018 году, там обучаются 50 талантливых наших мальчишек и девчонок", - отметил Дюмин. Он добавил, что в 2021 году в городе Новомосковске откроется третий в регионе центр физико-математического и естественно-научного направления для 200 учеников.

Губернатор также сообщил, что у региона нет отставаний в реализации нацпроекта "Безопасные, качественные автомобильные дороги". "Те задачи, которые перед нами стояли, мы их выполнили, мы находимся в зеленой зоне, отставаний у нас нет", - сказал Дюмин.