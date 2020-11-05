Диетолог рассказал, что в день допустимо выпивать не более трех чашек кофе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян порекомендовал выпивать не более трех чашек кофе в день.

"По разным данным, три раза в день по чашке кофе - это хороший такой стимулирующий [эффект]. Там действует кофеин, это мобилизует человека. Поэтому три чашечки кофе вполне допустимы. Но не перед сном - все-таки кофеин есть, он действует и может нарушить режим дня", - сказал Тутельян в четверг в открытом интервью в онлайн-формате на площадках ТАСС, портала "Будущее России. Национальные проекты" и АНО "Национальные приоритеты".

Он также прокомментировал расхожее мнение, что с каждой чашкой кофе следует выпивать не менее стакана воды. "Как человек себя приучил. Нет такого прямой зависимости", - сказал Тутельян.

О нацпроекте "Демография"

Рациональное питание является одним из факторов, которые улучшают состояние здоровья человека. Оно снижает риск сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний. Увеличение продолжительности здоровой жизни является одной из ключевых задач национального проекта "Демография", а рост этого показателя внесет значительный вклад в достижение национальной цели – увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.