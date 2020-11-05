Три новых ФАПа построят в Чувашии до конца года на сэкономленные на торгах средства

ТАСС, 5 ноября. Экономия на торгах позволит построить в Чувашии три новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) до конца года. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"По информации Минстроя Чувашии, на сумму образовавшейся экономии по торгам в 2020 году запланировано строительство еще трех ФАПов. Они появятся в Батыревском, Чебоксарском и Ядринском районах республики", - отметили в пресс-службе.

Ранее в этом году в республике открылись пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они созданы в деревнях Асхва, Кармамеи и Вурман-Янишево Канашского района Чувашии, в деревне Ивановка Порецкого района и в деревне Новое Арланово Яльчикского района. Общий объем финансирования составил более 32,6 млн рублей. Все ФАПы были построены по республиканской адресной инвестиционной программе и в рамках национального проекта "Здравоохранение". В результате медицинская помощь стала доступной для почти 3 тыс. жителей населенных пунктов Чувашии.

Все модульные ФАПы оснащены современным оборудованием. В каждом из медпунктов есть медицинский кабинет, смотровая, процедурная, санузел и своя газовая котельная. Высокоскоростной интернет позволяет медикам проводить телемедицинские консультации по различным профилям.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.