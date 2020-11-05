В Твери создадут центр амбулаторной помощи онкобольным

ТАСС, 5 ноября. Самый крупный в Тверской области центр амбулаторной помощи онкобольным создадут в Твери к 2021 году, в нем будут проводить диагностику, диспансерное наблюдение и химиотерапию. Учреждение создается в Твери на базе Центра специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева по нацпроекту "Здравоохранение", сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"5 ноября губернатор Игорь Руденя ознакомился с работой Центра специализированных видов медицинской помощи имени В. П. Аваева, на базе которого создается центр амбулаторной онкологической помощи. Глава региона проинспектировал ход ремонтных работ в зданиях и помещениях, где будет располагаться центр. Готовность этого объекта составляет 83%. Капитальный ремонт планируется завершить до конца 2020 года", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным пресс-службы, центр амбулаторной помощи онкобольным создается в рамках национального проекта "Здравоохранение" и станет самым крупным учреждением по данному профилю. К нему будет прикреплено около 478 тыс. жителей - почти треть населения Тверской области. "Здесь будет проходить диагностика и диспансерное наблюдение пациентов, химиотерапевтическое лечение, которое можно проводить в условиях дневного стационара", - приводит пресс-служба слова главного врача Центра имени В. П. Аваева Каринэ Конюховой.

Центр имени В. П. Аваева - одно из ведущих медучреждений в Тверской области, в нем действует клинико-диагностическая лаборатория, где проводится порядка 1 млн исследований в год, амбулаторно-поликлиническое отделение "Клиника женского здоровья", которая специализируется на раннем выявлении онкозаболеваний. С марта 2020 года начала работать лаборатория для диагностики коронавирусной инфекции, в день проводится порядка 1,3 тыс. исследований. "Благодаря поддержке президента РФ, правительству страны, Фонда обязательного медицинского страхования было поставлено современное оборудование, что позволило нам в несколько раз увеличить объемы тестирования на коронавирус", - отметил Руденя, добавив, что в дальнейшем мощности лаборатории будут увеличены.

Борьба против онкологических заболеваний является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры различных методов исследований.