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В Чувашии сдадут до конца ноября две вертолетные площадки для санавиации

Они появятся на базе Центральной районной больницы Алатырского района и больницы скорой медицинской помощи

ТАСС, 5 ноября. Строительство двух вертолетных площадок для санитарной авиации завершится в Чувашии до конца ноября этого года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой министерства здравоохранения республики.

"В Чувашии в рамках национального проекта "Здравоохранение" готовятся две вертолетные (посадочные) площадки с разметкой и подсветкой. Они будут оборудованы на базе Центральной районной больницы Алатырского района и больницы скорой медицинской помощи. Обе вертолетные площадки будут введены в строй до конца ноября", - отмечается в сообщении.

На данный момент уже уложено бетонное покрытие площадок, обустраиваются асфальтные подъезды к ним. На площадке Алатырской больницы проложен кабель и в ближайшее время начнется установка светильников.

Авиационные перевозки пациентов в Чувашии организованы по госконтракту с АО "Русские вертолетные системы". С начала года произведены 27 вылетов в районы республики, эвакуировано 27 пациентов, в том числе один ребенок.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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