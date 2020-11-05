Причальную стенку построят в Мариинском Посаде в Чувашии для развития речных туров

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Строительство причальной стенки (причала) в городе Мариинский Посад запланировано в Чувашии по проекту "Веков связующая нить", это поможет привлечь туристов и развивать речные маршруты по реке Волге. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг министерством экономического развития и имущественных отношений республики.

Проект "Веков связующая нить" вышел в финал всероссийского конкурса "Формирование комфортной городской среды" среди городов с численностью населения до 20 тыс. человек.

"Проект предполагает строительство причальной стенки и реставрацию объектов культурного наследия. Общее финансирование реконструкции - 69 млн рублей, из них 50 млн будет выделено из федерального бюджета", - отмечается в сообщении.

Ожидается, что реализация проекта позволит повысить туристическую привлекательность города и будет способствовать развитию речного туризма. К началу навигационного сезона планируется приобрести несколько пассажирских скороходных судов на подводных крыльях - "Валдай 45Р". Они позволят быстрее добираться до прибрежных городов Чувашии, в том числе Мариинского Посада.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.