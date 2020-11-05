В Самаре откроется более 1,4 тыс. ясельных мест к 2021 году

САМАРА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Самары откроют более 1,4 тыс. ясельных мест к новому году. При этом сейчас у администрации Самары есть замечания к подрядчику по качеству и аккуратности ремонтных работ в детских садах, сообщили в пресс-службе мэрии.

"В этом году мы проводим ремонтные работы в уже существующих детских садах и доукомплектовываем ясельные группы. К новому году планируется открыть более 1,4 тыс. новых ясельных мест. Сегодня есть замечания к подрядчику, к качеству и аккуратности проводимых работ, но я уверена, что все будет своевременно устранено", - цитирует пресс-служба мэра Самары Елену Лапушкину.

В частности, замечания к качеству работ появились к подрядчику, выполняющему ремонт в детском саду № 201 и благоустраивающему территорию около учреждения. Лапушкина отметила, что подрядчик должен будет устранить замечания, не нарушая сроков окончания работ. В этом детском саду должны открыться ясельные группы на 278 человек. Ремонт и реконструкция других школ идет по плану или с опережением показателей.

Ясельные группы в Самаре ремонтируют в рамках нацпроекта "Демография". Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".

Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Сейчас профильные министерства и ведомства корректируют показатели нацпроекта, который продлили до 2030 года.