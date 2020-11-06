Колыма до конца 2022 года получит более 500 млн рублей на создание новых школьных мест

ТАСС, 6 ноября. Федеральные власти в 2021 и 2022 годах выделят Магаданской области 502 млн рублей на создание новых мест в школах. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Министерстве образования региона.

"На следующие два года мы получим 502 млн рублей из федерального бюджета. Если разделить на два, то это намного больше, чем в 2020 году. В этом году мы получили 81 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

По информации областных властей, выделенные средства будут направлены на создание в регионе одной новой общеобразовательной школы по национальному проекту "Образование". "Мы все время жалуемся на отток населения, делаем все возможное для того, чтобы люди ехали в регион. Но они приедут и ничего здесь не увидят. Мы должны создавать места в школах для их детей, места в детсадах, строить современную инфраструктуру, иметь вакансии для их трудоустройства", - прокомментировали ТАСС в ведомстве.

Нацпроект "Образование" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период с 2019 до 2024 годы. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.