В колледже в Якутии в 2021 году откроют четыре мастерские

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Четыре мастерские, оснащенные благодаря нацпроекту "Образование", планируется открыть в 2021 году в колледже инфраструктурных технологий Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе университета.

"Колледж стал победителем конкурса Министерства просвещения РФ по нацпроекту "Образование" и федеральному проекту "Молодые профессионалы". Колледж выиграл грант на оснащение четырех мастерских по IT-специальностям, которые на сегодня востребованы. У колледжа есть хороший преподавательский состав и большой потенциал", - говорится в сообщении.

На приобретенном оборудовании студенты будут сдавать государственную итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена по специальностям среднего профессионального образования. "На реализацию проекта выделено около 40 млн рублей. В следующем году колледж полностью должен закупить оборудование, открытие мастерских планируется в сентябре 2021 года", - добавили в вузе.

Как отметили ТАСС в пресс-службе вуза, мастерские создадут по компетенциям: "Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности", "Веб-дизайн и разработка", "Сетевое и системное администрирование" и "Информационные кабельные сети".

Федеральный проект "Молодые профессионалы" входит в нацпроект "Образование", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Он рассчитан на 2019-2024 годы. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.