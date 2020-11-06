В Якутии создадут 2,5 тыс. мест по программам дополнительного образования

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Якутия выиграла субсидию на создание свыше 2,5 тыс. новых мест для реализации программ дополнительного образования в 2022-2023 году, сообщает в пятницу пресс-служба регионального Минобрнауки.

"В республике в 2022-2023 годах будут созданы 2 586 новых мест в 18 муниципальных образовательных организациях и одном государственном образовательном учреждении дополнительного образования детей, расположенных в 15 муниципальных районах и городских округах региона. При создании новых мест дополнительного образования охват детей в 2024 году увеличится до 80%, в 2030 году - до 86,6%", - говорится в сообщении.

Субсидию направят из федерального бюджета на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

"Таким образом, к 2022 году в России в образовательных организациях разных типов должны быть созданы 900 тыс. новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ. Создание новых мест нацелено на увеличение охвата детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием", - добавили в ведомстве.

Нацпроект "Образование", рассчитанный на 2019-2024 годы и реализующийся по указу президента РФ Владимира Путина, включает 10 федеральных проектов. Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.