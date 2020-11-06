{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкальском крае в 2021 году построят 12 детсадов и школ

На работы направят 617,4 млн рублей

ЧИТА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края запланировало построить в 2021 году 12 детских садов и яслей по федеральной программе "Содействие занятости женщин" нацпроекта "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

"Всего на проектирование и строительство 12 яслей и детских садов правительством Забайкалья предусмотрено 617,4 млн рублей, в том числе 381 млн - средства из федерального бюджета", - уточнили в пресс-службе.

Подрядчики возведут объекты в Чите, а также Читинском, Карымском, Нерчинско-Заводском, Чернышевском, Сретенском и Дульдургинском районах.

В 2020 году по нацпроекту подрядчики должны ввести в регионе 25 объектов дошкольного образования.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы. Он также включает проекты "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
В Удмуртии в 2021 году создадут около 30 троп здоровья
По данным властей, более 70 тыс. жителей республики занимаются скандинавской ходьбой
Читать полностью