Якутия получит более 93 млн рублей на создание новых мест в школах

ЯКУТСК, 6 ноября. /ТАСС/. Республика Саха (Якутия) получит более 93 млн рублей для создания новых мест в школах, средства предусмотрены по нацпроекту "Образование", сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"Республика Саха (Якутия) получит дополнительно 93,8 млн рублей из федерального бюджета на создание новых мест в школах. Такое распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Средства должны поступить в 2020 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства полностью направят на завершение строительства школы на 150 учащихся в селе Балыктах Мегино-Кангаласского района. Общая стоимость объекта составляет 307,4 млн рублей. Строительная готовность школы по состоянию на 3 ноября - 72,5%, планируемый срок ввода - декабрь 2020 года.

Всего в Якутии до конца года будет создано 1 080 новых мест в школах.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно свыше 730 млн рублей для пяти регионов на создание новых мест в школах. Сообщалось, что субсидии предоставят Якутии, Краснодарскому краю, Иркутской, Челябинской и Свердловской областям. Данная мера позволит создать 3,6 тыс. дополнительных мест помимо уже запланированных до конца 2020 года.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование". Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.