В Удмуртии в 2021 году создадут около 30 троп здоровья

ИЖЕВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Благоустройство 30 троп здоровья планируют провести в Удмуртии в 2021 году, все районы республики сообщили о желании продолжить работу над проектами, сообщил в пятницу ТАСС министр спорта и молодежной политики региона Александр Варшавский.

"В 2021 году все районы заявили о продлении работ по тропам, на сегодня ко мне уже обращались 10 районов за консультациями. Так что, думаю, в следующем году республика получит еще как минимум 25-30 троп здоровья", - сказал Варшавский.

Он отметил, что в этом году районы продолжили работу над благоустройством уже существующих троп, которых в республике уже более 60.

"Хотелось бы отметить три тропы - в парке оружейника Драгунова, где тропу отсыпали древесной щепой и поставили освещение, тропу в парке Ленинский в Сарапуле, а также тропу здоровья на Сибирском тракте", - добавил министр.

По его информации, всего в республике скандинавской ходьбой занимаются более 70 тыс. человек.

Популяризация занятий скандинавской ходьбой приближает Удмуртию к выполнению целевого показателя нацпроекта "Демография" федерального проекта "Спорт - норма жизни", согласно которому 55% жителей республики должны систематически заниматься спортом. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов. Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.