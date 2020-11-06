Предприниматель в Приморье создала линию одежды для маломобильных людей

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Предприниматель из Приморского края Ксения Кузьменко создала линию адаптивной одежды для людей, которые нуждаются в постоянном уходе, - инвалидов и пожилых граждан. Планируется, что в декабре одежда и белье для маломобильных людей поступят в продажу, сообщила в пятницу ТАСС создатель торговой марки "Адаптика".

"Идея появилась в апреле, но за короткий промежуток времени уже проделана большая работа. Мы разработали лекала белья с функциональными элементами - кнопками, дополнительными разрезами и молниями, которые позволяют безболезненно менять белье людям, нуждающимся в постоянной помощи. Все элементы одежды первого слоя - фуфайки, панталоны и майки - прошли сертификацию, первую партию мы уже отшили. Работаем над созданием сайта для онлайн-продажи изделий и ведем переговоры с торговыми сетями Приморья, планируем начать реализацию одежды в декабре", - сказала Кузьменко.

Она пояснила, что основным направлением ее работы как социального предпринимателя является уход за пожилыми и маломобильными людьми. По ее словам, переодевание маломобильных граждан в стандартную одежду для дома, может вызывать болезненные ощущения - к примеру, майку нужно снимать через голову, а для этого нужно поднимать руки больного. В свою очередь, одежда "Адаптики" дополнена боковыми молниями, которые упрощают этот процесс.

"В сентябре наш проект стал победителем конкурса "50 лучших инновационных проектов для Приморского края". Мы получили грант, средства которого планируем потратить на регистрацию торговой марки "Адаптика", - добавила Кузьменко.

Центр "Мой бизнес", который является организатором конкурса, предлагает начинающим инновационным предпринимателям поддержку в развитии идей, составлении бизнес-планов и дальнейшем развитии проектов. "Я уже встречался с двумя победителями, мы обсуждали возможность кооперации или партнерства с другими действующими предпринимателями. Возможно, некоторые из них, смогут выступить в роли инвесторов", - сказал генеральный директор центра Евгений Никифоров.

Конкурс и дальнейшее сопровождение инициатив жителей Приморья "Мой бизнес" проводит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.