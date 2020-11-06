На Камчатке начал работу первый мобильный технопарк "Кванториум"

ТАСС, 6 ноября. Мобильный технопарк "Кванториум" начал работать для учащихся сельских школ на Камчатке. Об этом в пятницу сообщается в релизе пресс-службы правительства региона.

"Передвижная лаборатория, оснащенная высокотехнологичным оборудованием для обучения детей по программам инженерной направленности, создана на базе стационарного технопарка "Кванториум Камчатка" в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Мобильный технопарк рассчитан на ребят, проживающих в сельской местности и малых городах", - говорится в сообщении.

По информации краевых властей, теперь ежегодно в период с сентября по май мобильный технопарк будет работать на базе шести агломераций, объединяющих сельские школы и школы, расположенные в труднодоступных местах - Вилючинский городской округ, Елизовский, Мильковский муниципальные районы. В период с июня по август мобильный технопарк будет использоваться для реализации инженерных и профильных смен. Осваивать современные технологии камчатские школьники будут под руководством квалифицированных молодых педагогов-наставников, которые прошли специальные курсы повышения квалификации, организованные Фондом новых форм развития образования в Благовещенске, где находится самый большой в России мобильный технопарк.

Нацпроект "Образование" инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и рассчитан на период с 2019 до 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.