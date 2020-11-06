В Нижегородской области 30 тыс. человек получили допобразование в вузах

ТАСС, 6 ноября. Около 30 тыс. человек получили дополнительное образование в нижегородских вузах в рамках федеральной программы "Новые возможности для каждого" нацпроекта "Образование". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на форуме "Университеты 2030: наука - компетенции - молодежь", который проходит в пятницу в Нижнем Новгороде.

"У нас три университета являются флагманами федерального проекта "Новые возможности для каждого": это Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, лингвистический университет имени Добролюбова и НГТУ имени Алексеева. 30 тысяч человек прошли подготовку [по программам дополнительного профессионального образования]", - отметил Никитин.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона, в 2019 году эти вузы выиграли гранты на обучение граждан по программам дополнительного профессионального образования на сумму более 28 млн рублей.

По словам Никитина, федеральный проект позволил перезагрузить программы повышения квалификации во многих вузах. "Результаты его реализации продемонстрировали очень высокий спрос на программы в области IT, финансовой и юридической грамотности, программы психологического профиля. Собственно, проект еще раз подтвердил, что одного образования на всю жизнь сегодня мало. Требуется постоянное обновление знаний, зачастую - и получение новых профессий", - добавил Никитин.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, по итогам его реализации Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования.