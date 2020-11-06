Ивановские власти направят на реализацию нацпроектов почти 7,6 млрд рублей в 2021 году

ТАСС, 6 ноября. Ивановские власти направят на реализацию нацпроектов около 7,6 млрд рублей в 2021 году. Самый значительный объем средств предусмотрен на поддержку семей при рождении детей, реализацию инфраструктурных проектов в целях оздоровления Волги и развитие дорожной сети, сообщила в пятницу на заседании правительства области зампредседателя правительства региона, директор департамента финансов Любовь Яковлева.

"Приоритетными направлениями расходования средств бюджета остаются мероприятия в рамках нацпроектов, расходы на которые в 2021 году составят почти 7,6 млрд рублей. Самый значительный объем средств направят на поддержку семей при рождении детей в рамках нацпроекта "Демография" - 1,7 млрд рублей, реализацию инфраструктурных проектов в целях оздоровления Волги нацпроекта "Экология" - 1,27 млрд рублей и развитие дорожной сети в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 2,48 млрд рублей", - сообщила Яковлева.

Региональный дорожный фонд сформирован в объеме 5,8 млрд рублей, расходы на поддержку и развитие сельского хозяйства составят 605 млн рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса - 134 млн рублей. На образовательные проекты намерены направить 888,7 млн рублей, на нацпроект "Здравоохранение" - 560,1 млн рублей. "Капитальные расходы запланированы в объеме 2,4 млрд рублей. Средства пойдут на реконструкцию защитной дамбы в Юрьевце, газификацию населенных пунктов, строительство трех школ и трех детских садов, станции обезжелезивания, реконструкцию объектов водоснабжения и переселение граждан из аварийного жилья", - сообщила Яковлева.

Как сообщалось ранее, в Ивановской области с реализацией нацпроектов связано 50 региональных проектов, на 29 из которых до 2021 года предусмотрено финансирование в объеме 19,2 млрд рублей.