В Тульской области создали научно-образовательный центр

ТАСС, 6 ноября. Научно-образовательный центр (НОЦ) "ТулаТЕХ" для работы над проектами в области гражданского машиностроения, вооружения и военной техники, биотехнологий, органического синтеза создан в Тульской области по нацпроекту "Наука". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Алексей Дюмин провел заседание наблюдательного совета научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня "ТулаТЕХ". Он создан в Тульской области в рамках национального проекта "Наука", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Региональный НОЦ будет работать по четырем направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. По направлениям сформировали 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры.

На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд руб. внебюджетных средств. Планируется создать более 3 тыс. высокотехнологических рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов. По итогам работы НОЦ региональные власти рассчитывают на увеличение темпов экономического развития области, доли высокотехнологичной продукции, патентов на изобретения.

О нацпроекте

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом 2018 года президента РФ Владимира Путина. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Проект предполагает реализацию не менее пяти проектов класса мегасайенс и создание не менее 15 мировых научно-образовательных центров мирового уровня. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также молодых перспективных исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

С учетом последних поручений президента России относительно национальных проектов, корректировки их сроков, целей и задач, нацпроект "Наука" может претерпеть ряд изменений и модифицироваться в "Науку и университеты", такое предложение обсуждается в Минобрнауки России.