Ростовский подшипниковый завод увеличит поставки на предприятия России и Белоруссии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Ростовский "Десятый подшипниковый завод" (10-ГПЗ) увеличит поставки своей продукции на крупнейшие конвейерные предприятия России и Белоруссии. Как рассказал в субботу ТАСС заместитель губернатора - министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин, соответствующие договоренности достигнуты по итогам переговоров между новым инвестором предприятия и руководителями российских и белорусских заводов.

"При непосредственной поддержке и участии Министерства промышленности и торговли России и правительства Ростовской области с целью сохранения производства уникальной карданной подшипниковой группы, не имеющей аналогов в России, были организованы и проведены переговоры между инвестором "Десятого подшипникового завода" и крупнейшими конвейерными предприятиями России и Белоруссии, по результатам которых были достигнуты договоренности об увеличении доли ООО "10-ГПЗ" в общих объемах поставок, - рассказал собеседник агентства. - Предприятие полностью возобновило и продолжает бесперебойную работу, сохранив рабочие места".

В феврале стало известно о начале процедуры ликвидации предприятия. В марте по обращению ПАО "Камаз" совместно с федеральными и региональными властями была разработана программа по сохранению производства на 10-ГПЗ. В начале октября Минпромторг РФ сообщил о возобновлении работы завода. Как отметил Сорокин, новый собственник 10-ГПЗ инвестировал в предприятие около 180 млн рублей. У завода имеются планы по освоению производства новых, высокотехнологичных видов подшипников, а также ряда передовых технологий, что потребует в ближайшие два года инвестировать в развитие комплекса около 250 млн рублей.

10-ГПЗ продолжает принимать участие в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, предприятие активно внедряет практики бережливого производства. Целью завода является рост производительности труда до 50% в течение трех лет, отметил собеседник.

10-ГПЗ занимается производством и реализацией роликовых конических, игольчатых и карданных подшипников. Потребителями продукции являются предприятия группы ГАЗ, КАМАЗ, Белаз, Курганмашзавод, Белкард, УралАЗ, Уралвагонзавод, VOLAT, МАЗ, МТЗ, АМЗ, УГМК, Мотордеталь, Челябинский тракторный завод, Концерн "Тракторные заводы", Беларуськалий, Татнефть, Роснефть и др. Продукция завода поставляется в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт"

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ставит своей основной задачей выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", обновленный паспорт национального проекта будет предусматривать реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. Проект после обновления будет состоять из трех федеральных проектов, определяющих задачи по промышленному экспорту, экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса и системным мерам развития международной кооперации.