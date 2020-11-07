В Кабардино-Балкарии к 2025 году построят и капитально отремонтируют девять домов культуры

НАЛЬЧИК, 7 ноября. /ТАСС/. Девять домов культуры, здание республиканского кукольного театра, а также несколько музыкальных и художественных школ построят и капитально отремонтируют в селах и районных центрах Кабардино-Балкарии (КБР) к 2025 году. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы и правительства региона.

"По линии национального проекта "Культура" в КБР в 2021-2024 годы планируется, в том числе, строительство ДК в Приречном и Совхозном, капитальный ремонт здания республиканского кукольного театра, районной детской музыкальной школы и ДК городского поселения Залукокоаже, в Дальнем, Герменчике, Верхней Балкарии, Дыгулыбгее, Урвани и Сармаково, Детских школ искусств в Заюково и Анзорее, реконструкция здания Детской школы искусств им. М. Кипова в Нижнем Куркужине", - говорится в сообщении.

В 2019-2020 годах на мероприятия нацпроекта из всех источников в регионе выделили 317 млн рублей. В 2019 году на эти средства построили четыре и капитально отремонтировали два дома культуры. "Продолжилось строительство досугового учреждения в Нартане, начатое в 2018 году. Приобретены восемь передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для сельских поселений Псычох, Светловодское, Второй Лескен, Второй Чегем, станица Екатериноградская, Псыкод, Бабугент и Былым, в 23 детские школы искусств поставлены пианино отечественного производства", - уточнили в пресс-службе.

В 2020 году начался капитальный ремонт здания Театра юного зрителя, который планируется завершить в 2022 году.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно Указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлили до 2030 года.