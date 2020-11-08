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Площадь Славы отремонтировали в поселке Хабаровского края по нацпроекту

На площади в поселке Горин уложили плитку и заасфальтировали дорожки и тротуары, также рабочие привели в порядок стелу, посвященную защитникам Отечества

ХАБАРОВСК, 8 ноября. /ТАСС/. Площадь, посвященную героям Великой Отечественной войны, и пешеходную зону в центре поселения открыли после реконструкции в поселке Горин Хабаровского края. Территории, которые давно нуждались в обновлении, привели в порядок в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Жители поселка сами выбрали площадь Славы для благоустройства. Территория попала в программу по результатам рейтингового голосования. Теперь вместо старого покрытия из железобетонных плит здесь уложена плитка, а дорожки и тротуары заасфальтированы. Кроме того, рабочие отремонтировали стелу, посвященную защитникам Отечества", - сообщила пресс-служба.

Кроме того, в поселке отремонтировали пешеходную часть Центральной улицы, здесь также заменили старое изношенное покрытие из железобетонных плит, а тротуары выровняли, после чего положили асфальт.

До конца года в Хабаровском крае по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" благоустроят 118 общественных территорий. На это из бюджетов всех уровней направлено более 400 млн рублей. Работы на 105 объектах уже завершены.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияХабаровский крайДальний Восток
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