В Томской области будут создавать технологии для увеличения продолжительности жизни

ТОМСК, 8 ноября. /ТАСС/. Научные организации региона до 2024 года планируют приступить к реализации проекта по персонализированной медицине и биотехнологиям питания в томском научно-образовательном центре (НОЦ) мирового уровня. Он предусматривает создание центра по разработке технологий для снижения смертности, лаборатории по селекции новых агрокультур и производства радиофармпрепаратов, сообщил ТАСС глава Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Евгений Куликов.

Ранее власти Томской области заявили о планах по интеграции всех шести вузов областного центра в единый "Большой университет", что позволит повысить шансы на победу в конкурсе по созданию в Томске одного из 15 российских НОЦ мирового уровня. Как ранее пояснял губернатор Томской области Сергей Жвачкин, реализация проекта "Большого университета" позволит увеличить ВВП страны на 1%, в том числе, за счет совместных прорывных разработок и экспорта технологий томских учреждений науки.

"Целью мы ставим создание к 2024 году в Томской области центра превосходства по апробации сервисов и популяционных технологий профилактики основных причин смертности населения для повышения качества и продолжительности жизни населения с масштабированием лучших практик на национальном уровне. При этом проект будет обладать уникальностью на национальном и мировом уровне в связи с широким охватом популяции, многолетним накоплением данных и с учетом того, что точкой приложения разрабатываемых моделей будет увеличение продолжительности жизни населения", - сказал Куликов.

Он уточнил, что проект предусматривает три направления. Первое - "Живая лаборатория популяционных исследований", где и будут проводиться научные изыскания, аккумулироваться данные, например, собранные информационными системами в клиниках томского медвуза (проект "Цифровой госпиталь"), а также разрабатываться технологии для профилактики основных причин смертности. Второе направление - адаптивные агротехнологии - направлено новых сортов хозяйственно-ценных растений с заданными свойствами и полезных продуктов питания. Третье - на создание в Томской области собственного производства новых радиофармпрепаратов на базе Томского политехнического университета (ТПУ) - вуза, имеющего единственный исследовательский ядерный реактор за Уралом.

На их создание требуется более 1,7 млрд рублей. Проект будет реализовываться под эгидой мировых экспертных сообществ - Всемирной организации здравоохранения, а также ведущих университетов мира, таких как Каролинский институт (Швеция). В нем примут участие сразу несколько научных организаций: СибГМУ совместно с Томским национальным исследовательским медицинским центром РАН (включает семь медицинских НИИ), Томским политехническим университетом и Сибирским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и торфа.

Реализация проекта запланирована на базе томского НОЦ, создаваемого по нацпроекту "Наука", и позволит готовить специалистов мирового уровня для исследований в области биомедицины и агробиотехнологий, повысить качество и продолжительность жизни населения региона и страны, а также внедрить в Томской области индивидуальные программы профилактики хронических заболеваний.

О нацпроекте

Создание в РФ сети из 15 НОЦ является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям.