Минстрой предлагает упростить подключение к инженерным сетям

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ России разработало проект постановления, согласно которому будет упрощен процесс подключения объектов к инженерным сетям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном аккаунте в Telegram.

"Минстрой России внес в правительство проект постановления, которым предлагает оптимизировать процесс подключения объектов к инженерным сетям. Предлагается установить возможность заключения договора на подключение (технологическое присоединение) объекта федерального, регионального или местного значения к инженерным сетям на основании проекта межевания и схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории до его образования", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что такой земельный участок должен быть свободным от прав третьих лиц. Кроме того, в случае принятия проекта постановления сроки предоставления техусловий или отказа в их выдаче сократятся в сфере теплоснабжения с 14 до 7 рабочих дней, газоснабжения - с 10 до 7 рабочих дней. Как отметила статс-секретарь - замглавы Минстроя РФ Татьяна Костарева, чьи слова приводятся в сообщении, документ позволит сократить и сроки реализации проектов по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры.

Проект постановления разработан в рамках реализации общенационального плана по восстановлению занятости и доходов населения, роста экономики и долгосрочных структурных изменений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 октября 2021 года упростить подключение объектов капитального строительства к инженерным сетям. В поручении отмечалось, что необходимо обеспечить возможность заключения договора о подключении объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, а также возможность получения разрешения на строительство таких объектов до образования земельного участка.

Актуализация действующего законодательства, включающая сокращение сроков строительства объектов, входит в число задач национального проекта "Жилье и городская среда".