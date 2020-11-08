В Карелии построили 250 км оптоволокна для подключения к интернету трех населенных пунктов

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 ноября. /ТАСС/. Специалисты построили почти 250 км оптоволоконных линий связи для подключения соцобъектов трех удаленных населенных пунктов в Карелии. Это позволило региону достичь поставленных целей федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика РФ" и обеспечить доступом к интернету 144 социальных организации, в том числе школы, ФАПы и пожарные части, сообщила ТАСС замруководителя администрации главы региона и руководитель региональных проектов национальной программы "Цифровая экономика" в Карелии Наталья Никольская.

"Завершен второй этап подключения социально значимых объектов Республики Карелия. Обеспечено подключение либо увеличение пропускной способности каналов связи по 144 объектам. При подключении социально значимых объектов на территории Республики Карелия в текущем году были построены волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) до таких удаленных населенных пунктов, как деревня Усть-Река (Пудожский муниципальный район), село Реболы (Муезерский муниципальный район), поселок Валдай (Сегежский муниципальный район). Протяженность магистральных ВОЛС до данных населенных пунктов составила 50 км, 86 км и 113 км соответственно", - рассказала Никольская.

Среди объектов, у которых теперь есть доступ к интернету с пропускной способностью от 2 до 100 Мбит/сек, - 43 общеобразовательные организации, 54 фельдшерско-акушерских пункта, 12 органов местного самоуправления, 27 пожарных частей, 7 пожарных постов и отдел лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Карелии. Все работы проводились за счет федерального бюджета.

В следующем году власти намерены обеспечить доступом к интернету еще 188 социально значимых объектов. Всего за три года действия программы (2019-2021 года) должны подключить 449 заведений, среди которых здания местного самоуправления, МЧС, Избиркомов, Росгвардии, образовательные учреждения и заведения здравоохранения.

Помимо этого, в Карелии также подключили к интернету 11 библиотек, 10 из которых сельские. Как уточнили ТАСС в Минкультуры республики, работы завершены практически везде, кроме библиотек Кеми и Лоухского района. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов были направлены более 700 тыс. рублей, добавили в пресс-службе ведомства.