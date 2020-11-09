Уровень исполнения бюджета в рамках нацпроекта "Образование" составил 53,1%

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Уровень исполнения федерального бюджета за январь - сентябрь 2020 года при реализации национального проекта "Образование" составил 53,1%. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за этот период.

"В рамках реализации национального проекта "Образование" уровень исполнения бюджетных ассигнований составил 53,1% показателя сводной росписи с изменениями", - говорится в документе.

В то же время отмечается, что на низком уровне (2,2%) исполнены расходы на освещение в СМИ и интернете мероприятий национальных проектов.

По госпрограмме "Развитие образования" исполнение расходов составило 45,9%. Как отмечают в ведомстве, как и в предыдущие отчетные периоды, это связано с низким исполнением расходов по подпрограмме "Развитие дошкольного и общего образования" (39,3%). Тем не менее уровень расходов текущего года превышает показатели за аналогичный период прошлого года (45,4%).