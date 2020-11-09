Счетная палата: COVID-19 отразился на строительстве детских садов и спортобъектов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция отразилась на строительстве детских садов, спортобъектов и геронтологических центров, которое ведется в рамках нацпроекта "Демография". Об этом говорится в оперативном докладе об исполнении федерального бюджета Счетной палаты РФ за январь - сентябрь.

"По состоянию на 1 октября 2020 года наименьший объем исполнения за счет средств федерального бюджета сложился по федеральным проектам "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Спорт - норма жизни", что обусловлено в основном ситуацией с распространением коронавируса, в результате которой в зоне риска оказалась реализация мероприятий, связанных с инвестиционной деятельностью (строительство детских дошкольных учреждений, спортивных объектов, геронтологических центров), проведением массовых спортивных мероприятий, профилактических осмотров и диспансеризаций граждан старше трудоспособного возраста", - говорится в докладе.

Согласно данным Счетной палаты, в целом на 1 октября уровень исполнения бюджетных ассигнований в рамках реализации национального проекта "Демография" составил 55,4% показателя сводной росписи с изменениями.

"При этом следует отметить, что после отмены ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, за третий квартал 2020 года кассовое исполнение по указанным федеральным проектам выросло в два раза по сравнению с данными за первое полугодие 2020 года", - отмечается в докладе.

Реализация нацпроекта "Демография" стартовала в России в 2019 году. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова.